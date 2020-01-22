Землевпорядкування для аеропорту у Дніпрі віддали фіктивній фірмі: деталі скандалу

У Дніпрі до процесу землевідведення під майбутню злітну смугу нового аеропорту залучили фіктивне державне підприємство "Фінінпро", яке замішане у кількох корупційних скандалах.

Як пише місцеве видання 49000.com "Фінінпро", якому вже дали дозвіл на розробку проектів землеустрою, має право направити кошти на зведення злітно-посадкової смуги.

Як пишуть журналісти, про корупцію на підприємстві писали багато ЗМІ. За їхніми даними, держпідприємство було створено в 2010 році як "величезна яма по обналу і злодійству бюджетних коштів".

Землевпорядкування для аеропорту в Дніпрі віддали фіктивній фірмі adm.dp.gov.ua

"За три роки після свого створення "Фінінпро" випустило єврооблігацій на 1 мільярд 808 мільйонів доларів! Випуск облігацій здійснювався під держгарантії в рамках підготовки України до Євро 2012. Ці боргові зобов'язання були реструктуризовані в 2015 році, і "внесли свою лепту" у нарощування величезного зовнішнього боргу України", – відзначає видання.

Залучені за єврооблігації кошти "Фінінпро" роздавав потрібним підрядникам. Кошториси робіт за будівництво тих же стадіонів були завищені мінімум удвічі, про що відкрито говорили європейські партнери. "Величезний фінансовий міхур, звичайно ж, лопнув. Але керівництво "Фінінпро" залишилося безкарним, а сама контора після регіоналів знову використовується", – пише видання.

"Фінінпро" навіть YOUCONTROL позначає як підприємство з ознаками фіктивності. Всі проекти, на які йде фінансування від "Фінінпро", закінчуються процедурою банкрутства, а також корупційними скандалами", – відзначили журналісти.

YOUCONTROL

YOUCONTROL

Як писав OBOZREVATEL раніше, будівництво нового аеродрому міжнародного аеропорту в Дніпропетровській області планують розпочати вже влітку 2020 року. Проект реконструкції "авіаційної артерії" повністю готовий до втілення в життя.

Над проектом будуть паралельно працювати ОДА і приватний інвестор. За державні кошти побудують злітно-посадкову смугу – на це в держбюджеті-2020 вже закладено 1 млрд гривень.

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