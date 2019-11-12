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12 листопада • оновлено в 22:01
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"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

6.1т
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У Дніпрі у вівторок, 12 листопада, померла відома волонтер Наталя Іванова, яка допомагала українським захисникам на Донбасі.

Відповідний пост з'явився її сторінці у Facebook. Уточнюється, що це сталося в міській лікарні, причина – серцевий напад.

"Померла самовіддана патріотка України", – сказано в повідомленні.

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"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

Іванова збирала кошти, передавала посилки і т.д. українським добровольцям, зокрема бійцям "Правого сектора".

Судячи із записів на її сторінці, волонтер відчула себе погано ще 6 листопада поточного року. "Захворіла. Писати важко", – зізналася вона тоді.

У коментарях до посту про смерть жінки користувачі мережі висловлюють свої співчуття знайомим і рідним.

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Facebook Наталія Іванова

"Самовіддана патріотка": в Дніпрі раптово померла відома волонтерка

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, 11 листопада в Києві двом чоловікам, які побили учасника АТО Ігоря Панова ("Хана") і його дружину Оксану, оголосили про підозру у замаху на вбивство.

Напад стався увечері 9 листопада. Після операцій чоловік і жінка впали в кому.

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Україна Дніпро
Теги
волонтерство смерть фотографии Новини Донбасу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
В добрый путь, побратимы ждут с нетерпением.
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Пособница карателей отправилась в преисподнюю.
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Александрович Борис
Александрович Борис
Ну и что? Что хорошего для Украины зделала эта "патриотка" ? Любой "патриотизм" (в Украине) бесплатным не бывает.
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