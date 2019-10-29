Вибух на заводі в Дніпрі: поліція озвучила першу версію НП

Поліція розпочала розслідування за фактом потужного вибуху в Дніпрі, який трапився ввечері 28 жовтня на маслоекстракційному заводі "Потоки".

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 КК України – порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві. Про це повідомила в ефірі ObozTV речниця ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська.

За словами Старчевської, порушення правил безпеки сьогодні є основною версією поліції.

"Зараз призначаються відповідні експертизи, після яких буде встановлено, що саме трапилося на території цього підприємства", – сказала вона.

Наслідки вибуху і пожежі на заводі в Дніпрі dp.dsns.gov.ua

Повідомлення про підозру поки нікому не вручене.

"Зазначена стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років", – уточнила представниця Нацполіціі.

Наслідки вибуху і пожежі на заводі в Дніпрі dp.dsns.gov.ua

Наслідки вибуху і пожежі на заводі в Дніпрі dp.dsns.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, потужний вибух на заводі "Потоки" на вулиці Байкальській в Дніпрі пролунав о 21:53 в понеділок, 28 жовтня. Одразу після нього спалахнула масштабна пожежа.

Деякі мешканці Дніпра порівняли вибух із землетрусом і поскаржилися, що стало важко дихати.

За інформацією ДСНС, загальна площа руйнування склала 4200 кв. метрів, зокрема, повністю вигорів склад, а в адміністративно-побутовому корпусі повилітали двері та вікна.

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