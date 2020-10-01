У Дніпрі відкрилася перша діджитал-виставка 'Пікассо: періоди геніальності'

У Дніпрі за підтримки програми "Культурна столиця" відкрилася перша діджитал-виставка "Пікассо: періоди геніальності". Експозиція складається з відеоарту та 25 естампів художника. Відвідати виставку можна до 13 грудня.

"Проєкт діджитал-виставки "Пікассо: періоди геніальності" виграв у конкурсі програми "Культурна столиця". Раніше в Дніпрі такого не було, і це сучасний новий підхід і реалізація у форматі відеоарту", – розповів начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Євген Хорошилов (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку вниз).

Мистецтвознавець Володимир Маліков зазначив, що у назві виставки відображується багатогранність творчості митця: "Творчий шлях Пікассо тривав близько 70 років, які діляться на різні періоди геніальності. Так, кожне своє десятиліття творчої сторінки він розпочинав у зовсім іншій манері, пластиці та колористиці. Поглянувши на його роботи, можна подумати, що це створювали різні митці. Саме на діджитал-виставці можливо переглянути усі одинадцять періодів творчості генія Пікассо. Найбільш яскраві тематичні та сюжетні лінії будуть представлені динамічно та експресивно у поєднанні з музикою".

Директор Музею українського живопису Сергій Бурбело зазначив, що виставка робіт Пабло Пікассо в Дніпрі – унікальна подія: "Ці роботи вже були в нашому музеї кілька років тому. Зараз ми зробили розширену композицію і додали відеоарт. Окрім цього, у музеї відбуватимуться лекції з творчості митця. Також на картинах є QR-коди, на яких можна подивитися процес створення робіт".

На виставці зібралися митці та поціновувачі творчості Пабло Пікассо. Художниця Ірина Долгорукова вважає, що проведення такої виставки є гарною ініціативою: "Не багато людей знають про незвичний індивідуальний стиль митця, який виник на класичній школі. Для Дніпра важливі такі заходи особливо в період карантину. Багато моїх знайомих бажають відвідувати культурні заходи. Взагалі для Дніпра діджитал – це новий напрям, який дуже позитивно впливає на популяризацію мистецтва".

Про важливість подібних заходів зауважила і художниця Надія Дехтярьова: "За допомогою таких виставок більше людей мають змогу побачити прекрасні витвори мистецтва".

Задоволений і вражений заходом залишився і художник Ілля Гінзбург: "Подібні виставки мають відбуватися в місті. Культура повинна йти в широкі маси, щоб до неї долучалося як найбільше людей".

На виставці проєкції представлено голограми, візуальні метаморфози за мотивами творчості найпліднішого художника ХХ століття. Різні часи, погляди, смаки, музи та захоплення у власній періодичній системі великого митця.