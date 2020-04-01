У Дніпрі "підвішені" продуктові набори поїхали до пенсіонерів

Дніпро долучився до благодійної ініціативи щодо доставки "підвішених" продуктових пакетів пенсіонерам. Це готові набори харчів, які може оплатити кожен охочий. Їх доставлять літнім людям абсолютно безкоштовно.

Проєкт організували фонд "Життєлюб", сайт Rozetka та "Нова пошта" за підтримки міських соціальних служб. На обліку у міському територіальному центрі перебуває 12 тис.одиноких дніпрян похилого віку.

Проєкт створили, аби захистити найбільш уразливу категорію громадян. Пропонується замовити на сайті Rozetka продуктовий набір "Життєлюб" за 225 гривень. Це собівартість продуктів. Наприкінці дня фонд "Життєлюб" розподіляє всі "підвішені" пакети між містами, які беруть участь в ініціативі, – Дніпро, Київ і Львів.

"Нова пошта" безкоштовно формує і доставляє їх у соціальну службу кожного міста, після чого соцпрацівники і волонтери розвозять набори пенсіонерам.

Крім цього, з початку карантину працівники міського територіального центру Дніпра на платформі допомоги літнім людям доставили більш ніж 13,5 тис. товарів першої потреби. Це стало можливим, зокрема, завдяки підтримці волонтерів, меценатів, громадськості та депутатів міськради.

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