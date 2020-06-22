У Дніпрі нардепів від "Слуги народу" зняли в ресторані під час карантину. фото
У Дніпрі нардепів від "Слуги народу" зняли в ресторані під час карантину / ДніпроTalk
В одному з ресторанів Дніпра 22 червня помітили депутатів партія "Слуга народу" і місцевих мажоритарників – за одним столом сиділи як мінімум 8 людей, тим самим порушуючи карантин.
Про це повідомило "ДніпроTalk" в Facebook, опублікувавши відповідне фото. Серед гостей закладу представники фракції з Дніпра: Максим Бужанський, Сергій Демченко, Олександр Трухін, Кирило Нестеренко та Владислав Бородін. А також представники обласної влади – Святослав Олійник і Олександр Бондаренко. Пізніше до них приєднався народний депутат Денис Герман, пише 49000.com.
"Велюр по-дніпровськи" або як Слуга Народу з'їзд обласного представництва партії проводить в одному з найдорожчих ресторанів Дніпра. За столом явно більше 4-х чоловік, дистанція – "стикнутися рукавами", але мандат захистить від штрафів. А тим часом українці беруть кредити на їжу, а Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов заявив, що через зростання інфікованих коронавірусом в країні відбудеться ревізія 10 тисяч закладів громадського харчування. Олексій, ми знаємо звідки варто почати", – сказано в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з правилами карантину, встановленими Кабінетом міністрів, за одним столом в закладі можуть перебувати не більше чотирьох осіб. Таким чином, "слуги" порушили правила карантину, за що передбачається штраф. Згідно із законодавством, вони повинні будуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.
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