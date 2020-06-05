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5 червня • оновлено в 18:18
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У Дніпрі лікарі поскаржилися Зеленському на нардепа, який блокує лікарню в розпал пандемії

1.7т
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Лікарі дніпровської міської лікарні № 21 звернулися до президента Володимира Зеленського зі скаргою на нардепа партії "Слуга народу" Кирила Нестеренка, який, за їхніми словами, блокує роботу установи.

Медики заявили, що Нестеренко атакував лікарню, яка є опорною для лікування коронавірусу в Дніпрі. Він нібито заявив на співробітників лікарні і її керівництво в поліцію і тепер боротьба з коронавірусом в місті під загрозою (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Лікарі побоюються репресій з боку правоохоронців, а робота може бути блокована. Медики просять Зеленського дати їм можливість спокійно виконувати свої обов'язки і не втягувати їх у політичні ігри.

У Дніпрі лікарі поскаржилися Зеленському на нардепа, який блокує лікарню в розпал пандемії

Скріншот

"Робота нашої лікарні може бути блокована. Це в той час, коли у нас велика кількість заражених COVID-19, в тому числі і важких. Моя справа лікувати людей, дайте нам спокійно працювати", – заявив генеральний директор 21 лікарні Микола Турчин.

Відзначимо, що нині в лікарнях перебувають 52 заражених коронавірусом. П'ять з них перебувають у важкому стані. Троє підключені до апарату штучної вентиляції легенів.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Дніпро
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