У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика: перші деталі

У Дніпрі на дитячому майданчику стався жахливий інцидент. Діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.

Дитина отримала 35% опіків тіла і знаходиться в реанімації. Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

дитину облили бензином і підпалили фейсбук Олександри Сови-Тимощенкова

"Кирюша Яцун грав з усіма дітьми у дворі, були діти і старшого віку. Хтось із дітей облив дитину ззаду і підпалив. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас ", - говорить Сова-Тимощенкова.

Діагноз лікарів: Опік полум'ям IIAB-III до 35% тулуба голови, правого плеча, передпліччя, стегна і гомілки. Дитині потрібна буде не одна операція і потім реабілітація.

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