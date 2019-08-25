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У Дніпрі діти підпалили 8-річного хлопчика: перші деталі

4.8т Читати матеріал російською

У Дніпрі на дитячому майданчику стався жахливий інцидент. Діти під час гри облили бензином і підпалили 8-річного хлопчика.

Дитина отримала 35% опіків тіла і знаходиться в реанімації. Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомила волонтер Олександра Сова-Тимощенкова.

дитину облили бензином і підпалили

дитину облили бензином і підпалили

фейсбук Олександри Сови-Тимощенкова

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Облив бензином і підпалив: з'явилися подробиці трагічної загибелі дівчини у Запоріжжі

"Кирюша Яцун грав з усіма дітьми у дворі, були діти і старшого віку. Хтось із дітей облив дитину ззаду і підпалив. Мама одна виховує єдиного синочка, батько дитини помер. Кирюша, як і багато діток, повинен був йти 1 вересня в 3 клас ", - говорить Сова-Тимощенкова.

Діагноз лікарів: Опік полум'ям IIAB-III до 35% тулуба голови, правого плеча, передпліччя, стегна і гомілки. Дитині потрібна буде не одна операція і потім реабілітація.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в трагедії з спаленої в Запоріжжі дівчиною знайшли містичний слід.

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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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Петров Василий
Петров Василий
Да, интересно откуда у детей бензин. И откуда такая жестокость
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
У дітей нема моралі. Де взявся бензин на дитячому майданчику???
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