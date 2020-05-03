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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

Володимир Дубинський розповів про волейбольні плани СК "Прометей" на новий сезон

1.1т
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Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про зміни, які чекають жіночу волейбольну команду, про Академію волейболу, про нові контракти в сезоні 2020/2021.

На даний момент менеджмент, директорат і агенти СК "Прометей" працюють віддалено і проводять перегляд спортсменів та їхніх ігор. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Володимир Дубинський.

"Сподіваємося, що до 8 червня закінчиться весь цей кошмар і почнеться поступовий вихід на рівень нормальної роботи. Сподіваємося приємно здивувати вас вже в червні своїми новинами! На сьогодні провели нараду з усіма нашими партнерами та спонсорами і затвердили бюджет СК Прометей!", – написав президент СК "Прометей.

Уже відомо, що жіноча команда з волейболу СК Прометей точно буде грати в чемпіонаті Суперліги 2020/2021. На сьогодні підписані або перебувають у завершальній стадії переговори з 10 гравцями. У команді з'являться два нових помічника головного тренера, з якими вже підписані контракти.

"Ми на 99% упевнені, що весь стартовий склад буде складатися з гравців збірної України і гравців збірних інших країн! Наші агенти і дирекція, як ніколи успішно і посилено відпрацювали цей період, і я їм дуже за це вдячний", – зазначив Володимир Дубинський.

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський

Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський

prometeybc.com

Також він повідомив про підготовку підписання контрактів з головним тренером, його помічниками, масажистом і іншим персоналом нової Академії волейболу. У будівлі, де будуть жити і проходити навчання молоді спортсмени, вже почалися роботи з реконструкції. Будується і сучасне кафе для якісного та збалансованого харчування спортсменів.

"Відразу ж після закінчення карантину весь тренерський склад виїжджає по містах України для перегляду майбутніх гравців академії і узгодження умов їх контрактів з клубом і батьками. На сьогоднішній день вже є перші чотири дівчаток і не тільки з України, які почнуть цей навчальний рік в нашій академії!", – розповів Володимир Дубинський.

Після закінчення карантину СК "Прометей" планує подати заявку на участь гравців Академії в чемпіонаті України в Першій лізі. Відповідні переговори вже пройшли з президентом Федерації волейболу України Михайлом Мельником.

"Відчув і почув повну підтримку нашим починанням з Академією волейболу в Кам'янському. Як гравці фармклубу, гравці нашої Академії могли б подавати заявки і до вищої ліги, але думаю правильніше молодим даруванням стартувати в Першій лізі, а там буде видно", – поділився президент СК "Прометей".

Крім цього, з 15 травня починається реконструкція залу для тренувань та ігор волейбольної команди Академії. Новий зал почне працювати вже з 1 вересня 2020 року. Це буде зал з професійним і абсолютно новим покриттям Taraflex.

Також вже підписаний взаємовигідний контракт зі спонсорами, які будуть забезпечувати дітей і дорослу команду формою в сезоні 2020/2021. Підписано також ряд контрактів на поставку на взаємних умовах всього технічного інвентарю та м'ячів.

"Бережіть себе! Всім здоров'я! До зустрічі з нашою улюбленою командою!", – додав Володимир Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL писав, що президент СК "Прометей" Володимир Дубинський дав інтерв'ю по завершенню баскетбольного сезону в Україні і розповів про найближчі плани команди.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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