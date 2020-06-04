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4 червня • оновлено в 10:20
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Софія Ковнір
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Володимир Дубинський про створення жіночої баскетбольної команди "Прометей"

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Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський докладно розповів про створення нової жіночої баскетбольної команди.

За словами Володимира Михайловича, це буде молода і потужна команда. Про це він розповів пресслужбі СК "Прометей".

Володимир Дубинський

Володимир Дубинський

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"Спортивний директор Кирило Вадимович Большаков приніс нам нову ідею і в наступному сезоні БК "Прометей" буде представлений в Суперлізі ще і з жіночою командою. Ми прийняли рішення, що правильніше все-таки буде сконцентруватися на роботі спортивного директора і допомагати жіночій команді, так як в жіночому баскетболі він абсолютний гуру. Його авторитет в жіночому баскетболі дуже значимий. Я думаю, що перший рік команді жіночого баскетболу будуть необхідні його досвід, знання, підтримка і розуміння. Сподіваюся, що ми не підведемо, створюючи жіночу баскетбольну команду, і "Прометей" буде гідно представлений в жіночому баскетболі, як і в чоловічому", – розповів Володимир Дубинський.

Крім того, президент спортивного клубу не став називати всі подробиці про головного тренера жіночої команди і гравців. Це стане відомо вже 15 червня:

"У жіночої баскетбольної команди "Прометей" є головний тренер, а також підписано шість договорів з гравцями. Я б не хотів називати це до 15 червня, оскільки у нас є домовленість про те, що ми спочатку отримаємо офіційний дозвіл і лист від Федерації баскетболу на участь в Суперлізі. І вже після цього будемо оголошувати про свої амбіції, тренерів і гравців. Можу сказати одне, що це буде дуже цікава команда. Ми провели переговори за умови, що Федерація баскетболу дасть добро і дозволить нам участь. Думаю, що ми, як завжди, трохи струснемо Україну. Ми дуже вдячні, що дівчатка погодилися. Це буде молода і потужна команда. Можу сказати, що гравці Збірної України дали згоду на участь в команді "Прометей"", – підкреслив Володимир Михайлович.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що СК "Прометей" підписав контракт відразу з трьома новачками. Двоє з них представники МБК "Миколаїв": захисник Максим Луценко і форвард Сергій Приймак, третім став фовард Олександр Беліков з "Черкаських Мавп".

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
БК Прометей
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