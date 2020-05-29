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29 травня • оновлено в 09:35
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Максим П'яточкін

Володимир Дубинський про призначення Віталія Чернія головним тренером "Прометея"

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Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський розповів про те, чому головним тренером "Прометея" став саме Віталій Черній, а контракт з фахівцем підписано на три роки.

За словами Володимира Михайловича, штабом розглядалося кілька кандидатур, в тому числі, і сильні закордонні фахівці. Однак одноголосний вибір зупинився на українському тренері, пише "Событие".

Володимир Дубинський

Володимир Дубинський

подія

"Ми дійсно розглядали кілька кандидатур. В тому числі, зарубіжних. Але, наприклад, Карліс, безсумнівно, один з провідних фахівців, показав якийсь інший тренувальний процес, інше ставлення до нього. І ми переконалися, що працювати потрібно з вітчизняним тренером. Розуміння менталітету, знання гравців - важливі не менш технік", – розповідає Володимир Дубинський.

Президент "Прометея" зізнався, що кандидатура Віталія Чернія, як і Дмитра Маркова, розглядалася спочатку, ще при створенні клубу, однак тоді Віталій був пов'язаний контрактом з МБК "Миколаїв".

"Ми зустрічалися з Віталієм, ще граючи у вищій лізі. Вже тоді мені сподобалися його бачення і сприйняття баскетболу, його професіоналізм, Але Віталій був в контракті з "Миколаєвом", і як будь-який порядний чоловік сказав, що не може порушити правила і розірвати його достроково. Ми продовжили спостерігати за тренером і його успіхами, і коли він був звільнений від зобов'язань перед "Миколаєвом" - зробили пропозицію, з якою він погодився", – повідомив Володимир Дубинський.

За словами Володимира Михайловича, додатковим фактором, який вплинув на колегіальне рішення фахівців і президента СК "Прометей", стало те, що Віталій вже встиг попрацювати в командах Суперліги, знає багатьох українських гравців з молодості (в тому числі, Дениса Лукашова).

Коментуючи термін контракту на три роки, Володимир Дубинський повідомив, що це було його настійною вимогою. І ось чому.

"Ми довго обговорювали це питання, і це був мінімальний термін контракту, на якому наполягав саме я. Я переконаний, що у клубу повинна бути спадкоємність. На це вплинули нові плани з розвитку академії, залученню гравців на більш тривалі терміни. Адже всілякі спади нас чекають не тільки в економіці, але і в спортивних змаганнях. Тому ми вважаємо, що сьогодні правильно підписувати довгострокові контракти з молодими гравцями. всі ці всі фактори якось склалися в одне. Я впевнений: у Віталія, як і у "Прометея", велике майбутнє в чоловічому баскетболі", – сказав Володимир Дубинський.

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Автор
Максим П'яточкін
Місце
Україна Дніпро
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