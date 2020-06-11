У Кам'янському заморозили будівництво Палацу спорту: в чому причина

Будівництво Палацу спорту на базі колишнього "Євробаскету" в Південному районі Кам'янського призупинили на невизначений термін.

Через епідемію коронавірусу виникли проблеми з фінансуванням проекту, яке забезпечує держава. Як розповів президент СК "Прометей" Володимир Дубинський, як тільки епідеміологічна і економічна ситуація в країні стабілізується, роботи обов'язково відновлять.

На сьогоднішній день підрядна організація вже виконала близько 40-50% робіт першого етапу. Це бетонні роботи, перебудова зовнішніх стін, установка колон.

У Кам'янському заморозили будівництво Палацу спорту prometeybc.com

"Наш підрядник, вигравши конкурс, виконав ці роботи, але на сьогодні є проблема відсутності фінансування. Про проблему знають в Федерації баскетболу і займаються нею. Наскільки я знаю, міністри економіки, регіонального розвитку, молоді та спорту підтримують ідею не зупиняти будівництво. Це питання переглядатиметься, тому що ми бачимо, що на рівні уряду і президента було прийнято рішення про продовження будівництва спортивних об'єктів. і тут гріх не продовжувати те, що вже завершено на 40-50%", – повідомив Володимир Дубинський.

За словами Дубинського, мер Кам'янського Андрій Білоусов також активно сприяє вирішенню проблеми, що виникла. Найближчим часом з міського бюджету будуть виділені кошти, завдяки яким будівництво не згорнуть остаточно.

"Основне фінансування по об'єкту йде за рахунок субвенцій державного бюджету місцевим. Андрій Леонідович активно включився в цей процес. По своїй лінії працює Федерація баскетболу. Всі листи направлені. Всі тендерні процедури проведені. Андрій Леонідович зі свого боку пообіцяв (і я впевнений, він ніколи не порушить свого слова), що 15 млн на продовження будівництва будуть виділені містом в найближчі місяць-два. І ми зможемо продовжити роботи, поки наша влада в Києві будуть вирішувати цю задачу. Радує одне: питання зрушене з місця і вирішується. Адже це – величезний інфраструктурний об'єкт національного рівня", – поділився Володимир Михайлович.

У Кам'янському заморозили будівництво Палацу спорту prometeybc.com

У Кам'янському заморозили будівництво Палацу спорту prometeybc.com

Незважаючи на затримки в будівництві, через які приміщення не буде здано в експлуатацію в поточному році, результат обіцяє виправдати очікування.

"Чи буде він закінчений в цьому році? Однозначно, ні. Просто обсяг робіт, який потрібно виконати, дуже значний. Це фактично нове будівництво, на якому позначається двомісячне випадання з графіка робіт. Будівельна компанія готова починати роботи навіть без передоплати, але потрібно розуміти, що підписані договори. Як тільки приймуть бюджет і гроші будуть виділені – будівництво продовжиться негайно, і буде завершено на 90% вже в цьому році, а далі місто зможе його добудувати і запустити. Я думаю, що протягом 35-40 днів роботи почнуться. Упевнений: це буде гарний Палац спорту. Таких залів буде всього 3-4 на всю країну, і це буде гордість всієї України – не тільки Кам'янського", – розповів президент СК "Прометей".

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