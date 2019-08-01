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СК "Прометей" представив нового тренера і гравців. Відео

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Баскетбольний клуб СК "Прометей" очолив новий тренер. Ним став Карліс Муйжніекс, відомий українським уболівальникам роботою в таких клубах, як "Kryvbas Basket" (Кривий Ріг) та "Хімік" (Южний). Презентація відбулася 1 серпня.

У період з 2001 по 2007 рр. К. Муйжніекс працював головним тренером БК "Вентспілс". Сезон 2007/2008 став поворотним для фахівця – він почав працювати на чолі команди "Баронс / ЛМТ", і в перший рік роботи, будучи головним тренером, команда завоювала титул чемпіона на розіграші Кубка ФІБА і титул чемпіона Латвії.

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Новий тренер і гравці

Новий тренер і гравці

Робота в Україні також складалася вдало для латвійського фахівця. На чолі з "Хіміком" він завоював титул чемпіона і титул віце-чемпіона країни.

Крім того, в перший день літа кам'янський клуб представив чотирьох нових гравців: Трента, Лукашева, Антипова, Сидорова.

Бажаємо успіху хлопцям в новій команді!

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Місце
Україна Дніпро
Тег
БК Прометей
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