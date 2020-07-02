СК 'Прометей' поповнився волейболісткою з Куби

Волейбольна команда "Прометей", яка в цьому сезоні буде виступати в українській Суперлізі і Лізі Європейських Чемпіонів, почала перший тренувальний збір.

Крім того, в команді поповнення – кубинська волейболістка, догравальниця Dayami Sanchez підписала контракт з СК "Прометей". Про це повідомив президент клубу Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Як стало відомо, Dayami 1994 року народження, зріст 190 см. Минулого сезону вона грала в Південній Кореї, в команді "Korea Expressway Hi-pass".

Також до цього волейболістка встигла пограти в сильних європейських чемпіонатах і тепер погодилася продовжити свою кар'єру в Україні в СК "Прометей":

"Dayami Sanchez вибрала собі номер 14, і саме під цим номером уже в серпні ми побачимо її в складі нашої команди. Дякую тренерському штабу, нашим турецьким агентам за допомогу, і, звичайно ж, Dayami Sanchez за її вибір! Упевнений, що в нашій великій волейбольної сім'ї їй буде комфортно і всі вболівальники полюблять її, як і всіх наших дівчат. Попереду у нас буде багато яскравих, цікавих ігор і перемог! ", – написав Володимир Дубинський.

Dayami Sanchez. Фото з Facebook Володимира Дубинського

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Прометей-2" зіграє у Вищій баскетбольній лізі. Став відомий склад команди.