СК 'Прометей' оголосив конкурс на створення гімну: переможець отримає 100 тисяч гривень

У Кам'янському оголосили про проведення конкурсу на створення гімну СК "Прометей".

Автора кращої пісні чекає грошова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.

"Ми неодноразово думали про те, що було б добре, щоб у СК "Прометей" з'явився власний гімн. Перед кожною домашньою грою і після її закінчення він би міг звучати в рідних стінах і об'єднувати наших гравців і вболівальників! Я хочу через соціальні мережі звернутися до всіх талановитих людей з проханням написати для нашої команди гімн, який об'єднав би любителів волейболу та баскетболу, і наших гравців!", – написав Дубинський.

Пропозиції приймаються до 30 липня 2020 року. Роботи можна відправити на пошту bcprometey@gmail.com. За всіма питаннями звертайтеся за телефоном: +380 (96) 297 30 03 (Самойлова Ольга).

Усі відібрані варіанти будуть опубліковані на офіційному сайті СК "Прометей". Кращий гімн оберуть шляхом голосування.

Скріншот Facebook/ Володимир Дубинський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що баскетбольна команда "Прометей" почне ігри в FIBA Europe Cup вже у вересні цього року.