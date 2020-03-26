"Ми підтримаємо будь-яке рішення" - президент СК "Прометей" Володимир Дубинський про майбутнє кам'янської волейбольної команди

У зв'язку з продовженням карантину регулярний чемпіонат України з волейболу опинився під загрозою. Є висока ймовірність того, що в цьому році ігри продовжувати не будуть.

Жіноча волейбольна команда СК "Прометей", яка показала хороші результати в останніх змаганнях і зайняла високі позиції, очікує вердикту Федерації волейболу України. У дівчат були всі шанси представляти Україну у вищому європейському клубному турнірі, розповів президент клубу Володимир Дубинський.

Володимир Дубинський про долю кам'янської команди Наш Репортер

"Команда "Прометея" далеко попереду, і останні два тури в регулярному чемпіонаті, в яких ми встигли взяти участь, дівчата чудово відіграли. Це був наш перший рік в Суперлізі і це була гарна гра. Щось вдавалося, щось ні, але була пророблена велетенське робота, яка і дозволила "Прометею" зайняти високі місця в чемпіонаті", – розповів Дубинський.

Як поділився президент клубу, і керівництво, і сама команда не гналися за нагородами і перемогою, проте для Кам'янського було б величезною честю надалі взяти участь в Лізі Чемпіонів.

"Команда, яка зайняла 1-е місце, повинна була грати в Лізі Чемпіонів, представляючи нашу країну в вищому європейському клубному турнірі. Питання про те, яка команда буде представляти Україну, для нас має велике значення. Якщо регулярний чемпіонат буде закінчений і перша трійка переможців не буде визначена, то хто ж буде представляти нашу країну в єврокубках? Як би там не було, будь-яке рішення ми підтримаємо", – зазначив він.

Незважаючи на складну ситуацію в країні, вже в найближчому майбутньому СК "Прометей" очікують реорганізація і розширення. Планується створення команди нової вікової категорії.

"Ми плануємо створення дублюючої жіночої волейбольної команди. Зараз ведуться роботи по перепроектуванню приміщень. Ми будемо шукати кращих дитячих тренерів, які будуть вирощувати майбутніх чемпіонів. Ми як ніколи гостро зрозуміли цю необхідність, адже діти - наше майбутнє. Наші майбутні чемпіони ходять по вулицях, їх потрібно просто зібрати, дати максимальні умови для тренувань і навчання. У місті будуть створені кілька спортивних класів. Волейболу в Кам'янському – бути!", – підсумував Володимир Дубинський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в період всеукраїнського карантину в СК "Прометей" призупинили тренування і відклали на невизначений термін всі заплановані заходи. Незважаючи на пропозиції продовжувати змагання всупереч рекомендаціям, керівництво не має наміру піддавати небезпеці гравців, тренерський склад та обслуговуючий персонал.

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