Матч "Прометей" - "Хімік": де дивитися трансляцію

У п'ятницю, 14 лютого, СК "Прометей" вперше за свою історію має можливість вийти в фінал Кубка України з волейболу.

Гра відбудеться о 19:00, онлайн-трансляція буде доступна на сторінці СК "Прометей" в YouTube.

"Суперником каменчанок в півфіналі буде чинний володар трофея южненський "Хімік". Завдання не з легких, але ми віримо в наших спортсменок і сподіваємося на позитивний результат матчу", – відзначили в клубі.

СК "Прометей" Дніпро Час

Раніше OBOZREVATEL писав, що в п'ятницю, 14 лютого, о 19:00 в півфіналі Кубка України відбудеться гра баскетбольної команди СК "Прометей" і ВК "Хімік".

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