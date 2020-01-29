Кам'янське приєдналося до проекту "Тренування із зіркою"

В рамках Всеукраїнської акції "Тренування із зіркою" баскетболісти СК "Прометей" провели відкрите тренування з представниками ЗМІ та вболівальниками на майданчику нашого спорткомплексу. Участь у проекті взяли гравці "Прометея" Деон Едвін, Джейлон Міллер, Олександр Антипов і Олександр Місяць.

СК "Прометей"

Вони охоче спілкувалися з журналістами та вболівальниками, а також спільно зіграли товариську гру між імпровізованими "збірними" журналістів і фанатів. Розминку для учасників матчу провів тренер СК "Прометей" Сергій Алфьоров. А ось баскетболісти клубу порівну "розбавили" склади обох команд.

Організаторами заходу виступили спортивний клуб "Прометей" спільно з Федерацією баскетболу України та титульним спонсором чоловічої Суперліги ТМ "Parimatch".

Представник ТМ "Parimatch" Вадим Місюра:

"Головне в таких проектах - комунікація представників ЗМІ, вболівальників і гравців команд між собою. Це сприяє не тільки популяризації та розвитку спорту, а й дає можливість дізнатися, як живуть команди і їхні спортсмени, є проблеми, а також об'єднати зусилля для їх вирішення" .

Вадим Місюра

На майданчику точилася справжня боротьба. В результаті поєдинку перемогу здобули представники ЗМІ з різницею 18 очок. Кращими гравцями матчу стали Ілля Сидельников (ЗМІ) і Вадим Розбицький (вболівальники). У перерві матчу був проведений конкурс штрафних кидків. Його переможцем став учень коледжу фізвиховання Данило Коротнюк.

СК "Прометей"

Хлопець зазначив:

"Баскетболом займаюся більше шести років. Такі заняття з професіоналами "Прометея" дозволяють підвищити свою кваліфікацію, дізнатися від них щось нове. Навіть під час розминки я зазначив одну нову для себе вправу. Потренуватися і пограти з зірками Суперліги - це взагалі класно!"

З боку журналістів своїми враженнями від "Тренування з зіркою" поділився фотограф Віталій Попруга:

"Такі заходи однозначно популяризують баскетбол. Сьогодні, скажімо так, на майданчик вийшли ті, хто в основному підтримують команду - вболівальники і журналісти. Цікаво було зіграти в одному колективі з професійними баскетболістами. До цього у мене з ними були тільки відносини через об'єктив фотоапарата. Звичайно, в ході гри гравці "Прометея" в основному віддавали передачі, а перед матчем була розминка. Все було на професійному рівні: ми пройшли таку ж підготовку перед матчем, як і баскетболісти".

На позитивній хвилі були і учасники майстер-класу з боку "Прометея" Деон Едвін і Сергій Алфьоров.

"Для нас, гравців, подібні заходи багато значать, адже фани завжди приходять на ігри, дають нам енергію, коли ми виходимо на паркет. Вони підтримують нас навіть після поразок. Вболівальники - наш шостий гравець. Ми повинні йти вперед заради них. Сьогоднішні змагання мені дуже сподобалися. Дякую всім: тренерам, журналістам, уболівальникам за можливість зіграти всім нам разом", - зазначив Деон Едвін.

А своєрідний підсумок заходу підвів Сергій Алфьоров:

"Якщо журналісти і вболівальники отримали задоволення, значить захід однозначно вдався. Нашим гравцям теж все сподобалося".

Всі учасники заходу отримали подарунки від СК "Прометей" і титульного спонсора ТМ "Parimatch.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетбольний клуб СК "Прометей" очолив новий тренер. Ним став Карліс Муйжніекс, відомий українським уболівальникам роботою в таких клубах, як "Kryvbas Basket" (Кривий Ріг) та "Хімік" (Южний). Презентація відбулася 1 серпня.

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