БК "Прометей" сформував першу жіночу команду
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду. news.sportbox.ru
Кам'янський баскетбольний клуб "Прометей" завершив комплектування складу першої жіночої команди підписанням чотирьох нових гравців.
Баскетболістки вже приступили до тренувань по групах. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів президент СК "Прометей" Володимир Дубинський.
Так, за "Прометей" в сезоні 2020/2021 буде грати 18-річна Владислава Киба. Вона займе позицію легкого форварда. Незважаючи на свій юний вік, Владислава вже встигла провести два сезони за "Рівне-ОШВСМ", а в останньому чемпіонаті зі своїм клубом стала володаркою Кубка України і бронзовою призеркою жіночої Суперліги.
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський
Також клуб підписав контракти з форвардами Уляною Дацко і Дариною Дубровською. 20-річна Уляна три сезони відіграла в Польщі, а її ровесниця Дарина свою кар'єру починала в київському "Динамо-НПУ", а потім стала основним гравцем БК "Франківськ".
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський
Наймолодшій баскетболістці Насті Венжик, що поповнила ряди "Прометея", місяць тому виповнилося 16 років. Анастасія – центрова з ростом 189 см. Баскетболістка є вихованкою ДЮСШ міста Бердичів.
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду Facebook / Володимир Дубинський
Крім того, тренерський штаб "Прометея" поповнився тренером з фізпідготовки Володимиром Кучеренко, який на аналогічній посаді працює в національній збірній України. Кар'єру один з кращих фахівців країни в своїй сфері починав у чоловічому баскетболі, в МБК "Миколаїв". Володимир Кучеренко за плечима має неоціненний досвід роботи в "Канту", італійському клубі чоловічої серії "А", а також у чоловічій Лізі ВТБ, в російському "Червоному Жовтні" з Волгограда.
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду
Лікарем жіночої команди став Юрій Ігнатченко, який працював з баскетболістами в минулому році.
БК "Прометей" сформував першу жіночу команду
Скріншот Facebook / Володимир Дубинський
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському закінчують ремонт волейбольного залу Академії "Прометей".