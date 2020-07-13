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БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України

Софія Ковнір
Спорт
1,1 т.
БК 'Прометей' поповнився центровим баскетболістом зі збірної України

БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України. XSPORT.ua

Баскетбольний клуб "Прометей" підписав контракт з центровим гравцем зі збірної України.

Їм є 25-річний В'ячеслав Петров, його зріст становить 204 см, а вага – 118 кг. Про це повідомив президент СК "Прометей" Володимир Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

"Підписавши контракт з В'ячеславом, ми повністю закінчили формування передньої лінії команди. Як я повідомляв раніше, в передній лінії будуть грати виступаючі за нашу команду в минулому сезоні Олександр Антипов і Майкл Майєрс, а також ті, що прийшли в цьому році до нас Ді Джей Стефенс і В'ячеслав Петров", – розповів Володимир Михайлович.

БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України. Facebook Володимира Дубинського

БК "Прометей" поповнився центровим баскетболістом зі збірної України. Facebook Володимира Дубинського

Тепер для повного формування команди необхідно підписати ще одного легіонера:

"Днями ми підпишемо американського захисника, на олівці у тренерського штабу три прізвища. Всі троє пограли в Європі і особисто мені подобаються всі троє! Слово за головним тренером! В кінці липня команда збереться на збори, як ми всі сподіваємося в повному складі", – додав президент клубу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що тренерський штаб і агенти баскетбольного клубу "Прометей" підписали нового гравця. Ним став DJ Stephens, який є одним з кращих гравців Європи.

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