Спочатку згвалтував: з'явилися деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром

13-річну Інну Дубовик, яку знайшли мертвою у селі Миролюбівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, перед вбивство по-звірячому згвалтували.

Такі подробиці на своїй сторінці в Facebook розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, вбивцю вже затримали. Він і показав місце, де спочатку познущався над дитиною, а потім укоротив їй життя.

"У Дніпропетровській області оперативниками поліції був затриманий двічі раніше судимий, 1995 р. н., який вказав місце, де він згвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н. У вказаному ним місці у ході проведення слідчих дій було виявлено труп дитини", – сказано в повідомленні.

Інну Дубовик вбили під Дніпром Злочинець показує місце трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Інну шукали п'ять днів. Дівчинка 23 червня вийшла в магазин і не повернулася додому. Батьки не помітили зникнення, так як займалися розпиванням алкогольних напоїв.

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