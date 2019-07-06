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Спочатку згвалтував: з'явилися деталі вбивства 13-річної дівчинки під Дніпром

133.4тЧитати матеріал російською

13-річну Інну Дубовик, яку знайшли мертвою у селі Миролюбівка П'ятихатського району Дніпропетровської області, перед вбивство по-звірячому згвалтували.

Такі подробиці на своїй сторінці в Facebook розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, вбивцю вже затримали. Він і показав місце, де спочатку познущався над дитиною, а потім укоротив їй життя.

"У Дніпропетровській області оперативниками поліції був затриманий двічі раніше судимий, 1995 р. н., який вказав місце, де він згвалтував і вбив дівчину, 2005 р. н. У вказаному ним місці у ході проведення слідчих дій було виявлено труп дитини", – сказано в повідомленні.

Інну Дубовик вбили під Дніпром

Інну Дубовик вбили під Дніпром

Злочинець показує місце трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL, Інну шукали п'ять днів. Дівчинка 23 червня вийшла в магазин і не повернулася додому. Батьки не помітили зникнення, так як займалися розпиванням алкогольних напоїв.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаДніпро
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Петрова Ольга, ты ещё забыла упомянуть цунами, которое ПутЕн устроил в Индонезии взрыв АЭС в Японии!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
YS YS, какие "российские сводки" пистапол? Где ты видел эти "сводки"? У вас детей убивают и насилуют, а вы идиоты на Россию киваете!
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Мой домашний кот - спокойный, добрый и совсем не агрессивный, а ПАТАМУШТА КАСТРИРОВАННЫЙ
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4
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Кацaп Кацaпыч, вот ты реально больной. Тебя и кастрировать не жалко, ублюдок.
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Иванов Ваня
Иванов Ваня
Кацaп Кацaпыч, по всей видимости, ты наш "идиёт". В связи с тем, что ты таки "идиёт", то тебе трудно разъяснить, что убийство - уголовно наказуемое деяние.
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