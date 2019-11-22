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22 листопада • оновлено в 23:00
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Син СБУшника часів Януковича протаранив 10 авто в Дніпрі: подробиці погоні зі стріляниною

4.3т
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У Дніпрі на вулиці Шевченка пройшла спецоперація зі стріляниною та переслідуванням.

Попередньо, винуватцем інциденту став син екс-СБУшника часів Віктора Януковича Віталія Криворучко Антон, передає 49000.com.ua (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

За словами очевидців, силовики збиралися затримати злочинця, але той почав тікати і протаранив десять автомобілів. Правоохоронці стріляли по колесах втікача, але очевидці бачили кульові отвори й на вікні.

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Фото з місця інциденту

Фото з місця інциденту

Днепр Оперативный

Повідомляється, що винуватця вдалося затримати. Машину порушника вдалося зупинити біля будівлі Управління патрульної поліції.

У мережі з'явилося відео, що показує, за яких обставин водій джипа почав тікати від переслідувачів.

Відзначимо, злочин підтвердили співробітники Служби безпеки України, проте не повідомили, хто є затриманим.

Антон Криворучко

Антон Криворучко

49000.com.ua

Віталій Криворучко до березня 2014 року декілька років обіймав посаду першого заступника глави СБУ в Дніпропетровській області. Після люстрації свого начальника Віктора Воропая він встиг нетривалий час покерувати службою в Дніпрі. У жовтні 2014 року люструвати і самого Криворучка.

Він балотувався до Верховної Ради від партії глави України Володимира Зеленського "Слуга народу" на мажоритарному округу Дніпропетровської області.

Однак, в червні він був виключений із партії і відкликав кандидатуру.

Віталій Криворучко

Віталій Криворучко

patriot.dp.ua

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Україна Дніпро
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