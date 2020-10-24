'Пропозиція' зажадала реакції правоохоронців на провокації проти Філатова

Партія "Пропозиція", яка висунула Бориса Філатова кандидатом у мери Дніпра, зажадала від правоохоронних органів негайно відреагувати на масові провокації, які готували Загід Краснов і його прихильники. Свою вимогу у вигляді заяви партійці направили до поліції і прокуратури Дніпровської області. Про це повідомляє сайт Дніпровська панорама.

Згідно з викладеною в заяві інформацією, партійцям "Пропозиції" стало відомо, що в штабі одного з кандидатів на пост міського голови – Загіда Краснова – мали намір влаштувати масштабну провокацію – обклеїти значну кількість автомашин у Дніпрі фальшивими наклейками нібито від імені мера Дніпра Філатова:

"У штабі... Краснова Загіда Геннадійовича планується видача наклейок "Борис Філатов я ваш мер" – тиражем 150 тисяч штук, із вказівкою за ніч розклеїли зазначені наклейки на автомобілі в місті Дніпро", – зазначено в заяві партії "Пропозиція".

У партії впевнені: за допомогою провокації, влаштованої в "день тиші", у штабі Загіда Краснова планували дискредитувати Бориса Філатова, а також налаштувати проти нього дніпрян, чиї машини повинні були зіпсувати і пошкодити прихильники Краснова.

"Своїми діями невстановлені особи політичної партії "Громадська сила" навмисне намагаються ввести в оману виборців, дискредитувати суб'єкта виборчого процесу – кандидата на пост Дніпровського міського голови від партії "Пропозиція" Філатова Бориса Альбертовича, що перешкоджає вільному формуванню волі виборця", –переконані в партії.

У політсилі також впевнені: дії Загіда Краснова і його прихильників підпадають під визначення серйозних кримінальних злочинів, за які передбачена відповідальність за ч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 157 КК України.

Політична сила зажадала від правоохоронців внести відомості про вчинення злочину в ЄРДР і негайно розпочати розслідування. Тим більше, як переконані в "Пропозиції", від своєчасної та оперативної реакції правоохоронців залежить також, наскільки спокійно пройдуть вибори в Дніпрі 25 жовтня і чи будуть кандидати, включно з Загідом Красновим, вдаватися до інших провокацій.

Раніше повідомлялося, що поліція Дніпра почала розслідування за фактом масового підкупу виборців Загідом Красновим і його прихильниками.