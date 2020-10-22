Посадовці у Дніпрі обговорили перспективи розвитку транспортного комплексу

У Дніпровській міській раді, в рамках чергового засідання комісії Громадського контролю, депутати, громадськість, представники профільного департаменту та комунальних підприємств обговорили найактуальніше щодо розвитку транспортної галузі в місті.

"Темою розвитку громадського транспорту цікавляться чи не всі мешканці, оскільки так чи інакше є пасажирами автобусів, тролейбусів, трамваїв чи метро. Транспортна реформа в місті триває. Цю галузь можна назвати, так би мовити, "проривною", оскільки дійсно багато чого зроблено, удосконалено, і цього не можна не помітити. Поступово маршрутки змінюються на великі комфортабельні автобуси, також оновлюється рухомий склад трамваїв, тролейбусів, відкриваються нові тролейбусні маршрути. Утім, у пасажирів все ж виникають окремі питання, претензії, зауваження і по інтервалах руху, пільговому проїзду на автобусних маршрутах тощо", – сказав депутат міськради Павло Головаха.

Серед порушених під час засідання питань: чому не усі маршрути після карантину відновили роботу, коли цілком зникнуть так звані маршрутки ("газелі" та "спринтери"), чому існують великі інтервали руху на тролейбусних маршрутах, коли впровадять єдиний електронний квиток тощо.

"Так, дійсно, є декілька автобусних маршрутів, які після карантину не відновили свою роботу, оскільки перевізники через економічну ситуацію не змогли забезпечити якісні і безпечні перевезення пасажирів на маршрутах. Але це не означає, що маршрути цілком закрили. На відновлення роботи потрібен деякий період, і поступово такі маршрути починають повноцінно працювати, оновлюючи свій рухомий склад. Не так давно поновили роботу маршрути №118 та №107. На останньому частково з’явилися автобуси великої місткості", – розповів заступник директора департаменту транспорту та транспортної інфраструктури ДМР Олександр Лещенко.

Представник мерії також підкреслив, що в місті і надалі продовжуватиметься програма "Смерть маршруткам" по заміні "спринтерів" та "газелей" на великі автобуси з низькою підлогою.

"Так, наразі на різних маршрутах працюють вже понад 200 таких машин. Плануємо, щоб до 2022 року на маршрутах цілком були великі автобуси. Невеликі машини можуть бути на окремих, зовсім коротких маршрутах. Окрім того, за останні роки велику увагу приділено розвитку електротранспорту. Так, відкрито чотири нових тролейбусних маршрути, а також іще чотири маршрути для зручності пасажирів подовжено. Закуплено понад 100 тролейбусів та 40 трамваїв. Утім, існує така проблема, як нестача водіїв. Це, передусім, і пояснює ситуацію із великими інтервалами руху на деяких тролейбусних маршрутах", – сказав він.

Зі свого боку, заступник директора КП "Дніпровський електротранспорт" Володимир Сусленков додав, що Дніпро – одне із небагатьох міст України, де працює навчально-виробничий центр, який готує водіїв трамваїв і тролейбусів. Наразі тут вже закінчують навчання 50 осіб, які вже незабаром поповнять штат водіїв.

"До слова сказати, до нас їдуть працювати водіями трамваїв і тролейбусів з інших міст, наприклад, Харкова, Запоріжжя, Кривого Рогу, оскільки пропонуємо більшу заробітну плату. Але все одно, водіїв не вистачає. Багато з них на пенсію виходять або полишають роботу через інші життєві обставини", – зауважив Сусленков.

На засіданні також прокоментували і питання доцільності закупівлі трамваїв, які були у вжитку, а не нових.

"Купувати нові трамваї наразі занадто дорого. Так, два нових вагони можуть коштувати 62 млн. грн., тоді як ті, що були у вжитку обходяться у 4, 4 млн. грн. Тим більше, такі вагони в гарному стані. У нас вони проходять невелику модернізацію і нормально потім працюють на міських маршрутах", – наголосив Олександр Лещенко.

"Обговорили сьогодні вкрай важливу і завжди актуальну тему. Багато питань прозвучали і почули на них розгорнуті і професійні відповіді. Головне, що міська влада не зупиняється на досягненнях, а продовжує робити громадський транспорт у Дніпрі комфортнішим", – підсумував депутат міськради Олександр Черкаський.