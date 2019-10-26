Головна Новини
26 жовтня • оновлено в 23:18
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Дніпро

Попросився у туалет: з'явилися деталі вбивства засудженим нацгвардійця під Дніпром

1.1т Читати матеріал російською

Стало відомо, що насправді відбувалося в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, в якому засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

Так, журналісти ТСН з'ясували, що засуджений попросив відвести його в туалет і в цей момент напав на військовослужбовця.

Новини
"Понад пів сотні!" Терористи "ЛНР" віддали Україні засуджених

Загиблий військовий НГУ

Загиблий військовий НГУ

Прес-служба Територіального управління НГУ

21-річний солдат Нацгвардії загинув на місці – це було поранення в область серця. Однак офіційних висновків судмедекспертів ще немає, а в НГУ відмовилися від будь-яких коментарів до завершення слідства.

Відомо, що нападника відразу вдалося знешкодити і забрати зброю. Інших постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних у Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції. Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Дніпро
Тег
Національна гвардія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel