Попросився у туалет: з'явилися деталі вбивства засудженим нацгвардійця під Дніпром

Стало відомо, що насправді відбувалося в поїзді, що прямував за маршрутом Дніпро – Кривий Ріг, в якому засуджений до довічного ув'язнення злочинець убив конвоїра, військовослужбовця Національної гвардії.

Так, журналісти ТСН з'ясували, що засуджений попросив відвести його в туалет і в цей момент напав на військовослужбовця.

Загиблий військовий НГУ Прес-служба Територіального управління НГУ

21-річний солдат Нацгвардії загинув на місці – це було поранення в область серця. Однак офіційних висновків судмедекспертів ще немає, а в НГУ відмовилися від будь-яких коментарів до завершення слідства.

Відомо, що нападника відразу вдалося знешкодити і забрати зброю. Інших постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дніпровський апеляційний суд розглянув скаргу засудженого за вбивство двох патрульних у Дніпрі Олександра Пугачова і залишив в силі рішення суду першої інстанції. Колегія суддів відмовилася змінити покарання у вигляді довічного ув'язнення.

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