Зеленський VS Філатов: букмекери приймають ставки

На одному з букмекерських сайтів можна поставити на парі президента Володимира Зеленського та міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Подія "Хто виграє парі" розташована у розділі "Україна. Спеціальні пропозиції". Про це OBOZREVATEL дізнався на сайті "Parimatch".

Борис Філатов і Володимир Зеленський

Ставка у букмекерській конторі з'явилася ще 14 липня, через два дні після укладання парі між політиками.

У перемогу Філатова букмекери вірять значно більше. Наразі коефіцієнт на перемогу Філатова становить 1.33, на перемогу Зеленського – 3.00.

Скріншот parimatch.com

Зазначимо, що чим вища ймовірність того, що подія закінчиться певним чином, тим нижчий на неї коефіцієнт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 липня Борис Філатов побився об заклад із президентом Володимиром Зеленським. Якщо у Дніпрі не відремонтують Центральний міст до 14 вересня 2019 року, мер подасть у відставку.

Зеленський і Філатов уклали парі

Пізніше Філатов прокоментував парі із Зеленським. Він повідомив, що ніколи не тримався за свою посаду.

У Дніпрі запропонували ввести цілодобове спостереження за ремонтом Центрального мосту.

16 липня Борис Філатов повідомив, що Центральний міст повністю перекриють на два місяці.

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