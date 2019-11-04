Юрій Голік розповів, якими мають бути показники ефективності губернаторів

У Кабінеті міністрів переглянуть показники ефективності для глав ОДА, оскільки багато параметрів, за якими їх оцінювали раніше, не знаходяться під їхнім безпосереднім впливом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"На цьому тижні було класне і потрібне нараду у міністра Кабміну Дмитра Дубілета. Тема: KPI для губернаторів і ОДА. Паралельно схожий документ ми пишемо зараз в Інституті майбутнього для всіх органів місцевого самоврядування. Тому що зараз виразних критеріїв їх оцінки не існує", – заявив він.

Юрій Голик

Серед показників, на які глава ОДА не має впливу, Голик назвав рівень середньої зарплати по області, рівень заборгованостей по заробітній платі, рівень іноземних інвестицій. А також розповів про ті показники ефективності губернаторів областей, які можна розглядати як результат їх професіоналізму і якості менеджменту.

"По суті, це ті пріоритети, які повинні бути у губернаторів постійно і над якими вони повинні працювати. Наприклад, який відсоток власних доходів обласного бюджету йде в бюджет розвитку. Який відсоток споживання газу був заміщений альтернативними джерелами. Скільки котелень на альтернативних видах палива відкрито в області. Скільки кілометрів доріг капітально відремонтовано. А, скоріше, який їх приріст. капітально - ключове слово. Кількість дітей в черзі в дитячі садки. Тому що ОДА може і повинна будувати нові дитячому садки. Кількість дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьків, які живуть у прийомних сім'ях, малих групових будинках і дитячих будинках сімейного типу. Тому що діти не повинні жити в інтернатах. І в силах ОДА зробити це ", – підкреслив Голик.

Серед таких показників радник прем'єр-міністра також назвав кількість шкіл, 100%-во доступних для дітей з особливими потребами, і рівень конкурентності в торгах, де замовником є ОДА або її структурних підрозділів.

"На нараді було цікаво спостерігати за зіткненням двох концепцій - нашої з Дмитром Дубілетом, в якій ми впевнені, що можливо все і у всьому повинен бути здоровий глузд, і концепцією деяких багаторічних чиновників, котрі щиро вірять в історичні догми. При цьому, як мені здалося, багато хто з них в результаті точку зору на більш сучасну поміняли", – резюмував він.

Раніше Юрій Голик назвав 8 причин, за якими Україні необхідні якісні дороги, і одна з головних серед них – інвестиційна привабливість всієї економіки країни.

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