Юрій Голик розповів, чому Fly Emirates вибрало своїм обличчям українську регбістку

Українська регбістка Наталія Мазур стала обличчям авіакомпанії Fly Emirates. Один з літаків цієї авіакомпанії прикрасило фото гравця національної збірної України з регбі-7.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

Українська спортсменка привернула увагу однієї з найбільших авіакомпаній світу після Чемпіонату Європи з регбі-7, який пройшов в 2018 році в Дніпрі.

У 2015-2019 роках Голик працював радником голови Дніпропетровської ОДА, і займався допомогою в проведенні чемпіонату.

"Перед туром Світової серії регбі-7 в Дубаї, а це вже 50 років розвитку цього виду спорту в країні, на літаках однієї з кращих авіакомпаній світу Fly Emirates з'явилася фотографія гравця Національної Збірної України з регбі-7 Наталії Мазур", - написав він.

Як зазначив Голик, ця робота стала результатами проєкту Президента Федерації регбі Дніпропетровської області Дениса Давидова і власника Lustre Art Ігоря Дехи.

У 2018 році на Чемпіонаті Європи з регбі-7 в Дніпрі збірна України посіла друге місце.

Регбі-7 - один з видів регбі-футболу. Матч з регбі-7 є змаганням двох команд, в кожній з яких по сім гравців, гра триває два тайми по сім хвилин з перервою не більше двох хвилин. Як і в регбі-15, основним завданням гравців на полі є заробляння очок шляхом занесення м'яча в залікову зону суперника або потрапляння у Н-подібні ворота вище поперечини.

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