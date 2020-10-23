Відомі дніпряни приєдналися до акції 'Захисти перемогу Філатова'

У Дніпрі відомі містяни долучилися до акції під хештегом #ЗахистиПеремогуФілатова, яка розгорнулася в різних соцмережах.

Зокрема, відповідний допис розмістив автор Театру "КВН ДГУ" Євген Гендін.

"Хотілося б, щоб Філатов переміг у першому турі. Шанси для цього є", – зазначив діяч культури.

У межах акції кожен може пояснити, чому підтримує чинного мера Бориса Філатова на місцевих виборах, що пройдуть 25 жовтня.

До акції вже долучилися політики, громадські діячі, медики, викладачі, спортсмени та представники культурної сфери.