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Вибори в Раду: хто лідирує в Дніпрі

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Станом на 11:40 Центральна виборча комісія опрацювала більше половини протоколів по Дніпропетровській області.

Згідно з інформацією на офіційному сайті ЦВК, на всіх виборчих округах області лідирує політична партія "Слуга народу" (56,96%).

Вибори

Вибори

Українська правда

На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" (15,21%), на третьому - "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "(4,81%).

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Також виборці області віддали 4,67% голосів "Опозиційному блоку", 4,46% - "Європейської солідарності", 3,07% - "Партії Шарія". Решта партій набрали менше 3% голосів.

Практично у всіх одномандатних округах також лідирують представники партії "Слуга народу". Виняток - 37 округ, де самовисуванець Дмитро Шпенов на 5,4% випереджає кандидата від "Слуга народу" Ігоря Фартушного.

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Проміжні результати позачергових виборів до Верховної Ради

ЦВК

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що позачергові вибори до Верховної Ради України визнані такими, що відбулися.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Выборы 2019 ЦВК
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