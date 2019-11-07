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7 листопада • оновлено в 13:19
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Українським містам потрібна програма щодо доведення всіх комунікацій до ладу, – Юрій Голик

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Прорив труби на одній з вулиць Києва, який привів до масштабної НП, ще раз підтвердив правоту радника прем'єр-міністра України Юрія Голика, який стверджує, що в українських містах і населених пунктах немає програм щодо доведення до ладу всіх комунікацій.

Він упевнений, що мери не хочуть займатися "основний, тим, що приховано під землею", а роблять "красу, марафет, картинки та стрічки", які можна буде "продати" виборцю, повідомляє Koma.life.

Юрій Голик

Юрій Голик

ТСН

"Всі комунікації на Саксаганського (де сталася надзвичайна подія – ред.) Були прокладені багато років тому, задовго до того, як в цьому районі стали виростати висотки. Скільки їх там? 20? 30? 50? Скільки з них є автономними? Нуль? Скільки з них усіма правдами та неправдами, комісіями та судами отримали дозвіл на підключення до існуючих комунікацій? Всі", – написав Голик у Facebook.

Радник вважає, що саме ці причини призвели до надзвичайної ситуації. Адже, ні в одному місті немає виразного плану розвитку, що включає заміну, перш за все, основ.

"Коли змінюють комунікації? Коли рвоне. Так було останні кілька десятків років. Інфраструктура втомилася. Її треба міняти. Її треба будувати нову. Краса, марафет, картинки та стрічки – це прекрасно. Але будинок будують з фундаменту, а не ошатного фасаду", – вважає Голик.

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Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
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