Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровської області: подробиці

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Дніпропетровської області Романа Токаря.

Рішення було прийнято в четвер, 10 жовтня, повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури.

Руслан Рябошапка звільнив прокурора Дніпропетровщини УНН

"10 жовтня 2019 року Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади прокурора Дніпропетровської області", – сказано в повідомленні.

Токар обіймав посаду прокурора області з травня поточного року. Про те, хто очолить обласну прокуратуру, поки не повідомляється.

Раніше Рябошапка звільнив прокурорів Вінницької, Волинської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей.

Як писав OBOZREVATEL, глава Національної поліції Сергій Князєв призначив підполковника Володимира Огурченко новим керівником поліції Дніпропетровської області. 4 вересня, перший заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін представив його особовому складу.

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