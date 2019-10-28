У Дніпрі "з нуля" будують нову чотирьохсмугову трасу

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці Facebook наочно показує, як в чистому полі проходить будівництво нової чотирьохсмугової траси Дніпро – Решетилівка.

Він нагадав, що дорога Дніпро – Запоріжжя відремонтована. 130 км дороги Запоріжжя – Маріуполь відремонтували в цьому році за рекордні 68 днів. І ось зараз будується з нуля траса Дніпро – Решетилівка.

"Дуже скоро від Маріуполя до Львова та Ужгорода можна буде проїхати по класних дорогах на легковому автомобілі. Ось так і буде", – зазначив Юрій Голік.

Траса Дніпро-Решетилівка facebook.com/y.golyk

На знімках з об'єкта радник показав, людей, які будують новою трасу.

Будівництво нової траси facebook.com/y.golyk

"Мала частина тих, завдяки кому ця траса можлива. Дякую за вашу працю!", – написав Юрій Голік.

Траса Дніпро-Решетилівка facebook.com/y.golyk

Також він зазначив, яка велика кількість техніки задіяна в будівництві траси.

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