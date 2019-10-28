Головна Новини
28 жовтня • оновлено в 09:32
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Політика

У Дніпрі "з нуля" будують нову чотирьохсмугову трасу

318 Читати матеріал російською

Радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці Facebook наочно показує, як в чистому полі проходить будівництво нової чотирьохсмугової траси Дніпро – Решетилівка.

Він нагадав, що дорога Дніпро – Запоріжжя відремонтована. 130 км дороги Запоріжжя – Маріуполь відремонтували в цьому році за рекордні 68 днів. І ось зараз будується з нуля траса Дніпро – Решетилівка.

Новини
Юрій Голик вважає, що нормальний діалог головне для продовження децентралізації

"Дуже скоро від Маріуполя до Львова та Ужгорода можна буде проїхати по класних дорогах на легковому автомобілі. Ось так і буде", – зазначив Юрій Голік.

Траса Дніпро-Решетилівка

Траса Дніпро-Решетилівка

facebook.com/y.golyk

На знімках з об'єкта радник показав, людей, які будують новою трасу.

Будівництво нової траси

Будівництво нової траси

facebook.com/y.golyk

"Мала частина тих, завдяки кому ця траса можлива. Дякую за вашу працю!", – написав Юрій Голік.

Траса Дніпро-Решетилівка

Траса Дніпро-Решетилівка

facebook.com/y.golyk

Також він зазначив, яка велика кількість техніки задіяна в будівництві траси.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Юрій Голик
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel