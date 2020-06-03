"Слугам народу" з Дніпра заплатили за навчання в Трускавці: озвучено суми

Нардепи від партії "Слуга народу" отримали доплату за проходження короткого курсу в елітному готелі Трускавця "Rixos", який проводила Київська школа економіки влітку 2019 року.

Про це стало відомо з декларацій кількох народних депутатів від правлячої монобільшості, які представляють в парламенті Дніпропетровську область. На той момент повідомлялося, що партія взяла на себе витрати з навчання, проживання та харчування майбутніх депутатів, проте ніяких додаткових виплат не передбачалося, передає "49000.com.ua".

"Слугам народу" з Дніпра заплатили за навчання в Трускавці Колаж

Так, Дмитро Кисилевський, Юрій Мисягін, Денис Герман, Роман Каптєлов, Володимир Захарченко і Юрій Корявченков в категорії "доходи" вказали отримання матеріального блага від партії "Слуга народу" з витрат на навчання. Розмір "стипендії" варіювався від 9 до 23 тисяч гривень.

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

Ще частина нардепів з Дніпропетровщини в своїх деклараціях не уточнила, за які заслуги отримала виплати від партії, вказавши приблизно ті ж суми в якості "додаткового блага". Йдеться про В'ячеслава Медяника, Кирила Нестеренка, Олександра Трухіна, Ганну Лічман і Дмитра Припутня. А ось у Владислава Бородіна, Максима Бужанського, Владлена Неклюдова і Дмитра Чорного цей рядок з невідомих причин відсутній.

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

49000.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в квітні 2020 року компенсацію з бюджету на оренду житла отримали 52 народних депутати. Як свідчать декларації, серед них 25 депутатів є мільйонерами.

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