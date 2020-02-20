"Розігнати бидло": помічнику "слуги народу" Медяника пригадали погрози активістам Євромайдану

Народний депутат від політичної партії "Слуга Народу", дніпрянин В'ячеслав Медяник взяв собі в помічники Юрія Поліно, який закликав підтримати "Беркут" у силовому розгоні учасників Революції Гідності.

У 2014 році Поліно назвав активістів Євромайдану бидлом і запропонував однодумцям об'єднатися, щоб покласти край "бардаку". Цю заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає 49000.com.ua.

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"Народ, кому набрид цей бардак, давайте поїдемо і допоможемо нашим беркутівцям розігнати це БИДЛО", – написав Юрій Поліно 26 січня 2014 року (орфографія автора збережена. – Ред.).

Наразі з Facebook-сторінки Поліно вся інформація, зокрема і скандальна публікація, видалена.

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