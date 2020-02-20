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20 лютого • оновлено в 17:28
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/ Політика

"Розігнати бидло": помічнику "слуги народу" Медяника пригадали погрози активістам Євромайдану

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Народний депутат від політичної партії "Слуга Народу", дніпрянин В'ячеслав Медяник взяв собі в помічники Юрія Поліно, який закликав підтримати "Беркут" у силовому розгоні учасників Революції Гідності.

У 2014 році Поліно назвав активістів Євромайдану бидлом і запропонував однодумцям об'єднатися, щоб покласти край "бардаку". Цю заяву він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає 49000.com.ua.

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Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

Колаж

"Народ, кому набрид цей бардак, давайте поїдемо і допоможемо нашим беркутівцям розігнати це БИДЛО", – написав Юрій Поліно 26 січня 2014 року (орфографія автора збережена. – Ред.).

Наразі з Facebook-сторінки Поліно вся інформація, зокрема і скандальна публікація, видалена.

Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

49000.com.ua

Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

Помічник "слуги народу" Медяника втрапив у скандал

49000.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що народну депутатку від "Батьківщини" Анжеліку Лабунську впіймали на розвагах під час засідання Верховної Ради. Політикиня грала на смартфоні у гру в жанрі пошуку предметів "June's Journey". Також Лабунська попалася на особистому листуванні.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Eсли бы быдлo pазoгнали, тo не былo бы 13000 пoгибших.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Эх, не послушали Полино. Дело говорил
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