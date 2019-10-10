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10 жовтня • оновлено в 14:13
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/ Політика

"Це якась помилка": Зеленський прокоментував відсутність грошей на аеропорт у Дніпрі

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Під час пресмарафону у Києві 10 жовтня президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність грошей на будівництво аеропорту у Дніпрі у проєкті державного бюджету на 2020 рік.

За його словами, можливо, це "якась помилка" або "це питання кудись перекинули". Однак Зеленський запевнив, що будівництво аеропорту точно почнеться наступного року.

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Президент записав "серйозне питання" у блокнот і пообіцяв розібратися із цим. Він зазначив, що це ще не фінальний бюджет, а лише законопроєкт.

"Я вам скажу чесно, ми домовилися, що ми – одна команда, і фінальний бюджет будемо проговорювати разом з міністром фінансів і прем'єр-міністром. Вони ще до мене не приходили з фінальним бюджетом", – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає виділення фінансування на будівництво аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області. При цьому у документі не передбачена також реконструкція чинного аеропорту

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ошибка - это сама украина
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