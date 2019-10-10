"Це якась помилка": Зеленський прокоментував відсутність грошей на аеропорт у Дніпрі

Під час пресмарафону у Києві 10 жовтня президент України Володимир Зеленський прокоментував відсутність грошей на будівництво аеропорту у Дніпрі у проєкті державного бюджету на 2020 рік.

За його словами, можливо, це "якась помилка" або "це питання кудись перекинули". Однак Зеленський запевнив, що будівництво аеропорту точно почнеться наступного року.

Президент записав "серйозне питання" у блокнот і пообіцяв розібратися із цим. Він зазначив, що це ще не фінальний бюджет, а лише законопроєкт.

"Я вам скажу чесно, ми домовилися, що ми – одна команда, і фінальний бюджет будемо проговорювати разом з міністром фінансів і прем'єр-міністром. Вони ще до мене не приходили з фінальним бюджетом", – наголосив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що проєкт державного бюджету на 2020 рік не передбачає виділення фінансування на будівництво аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області. При цьому у документі не передбачена також реконструкція чинного аеропорту

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