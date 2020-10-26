"Пропозиція" перемогла на виборах у Дніпрі з величезною підтримкою в більшості районів

Політична партія "Пропозиція", згідно з останніми підрахунками, із значним лідерством перемогла на місцевих виборах у Дніпрі, отримавши підтримку в більшості районів обласного центру.

Як повідомляє Дніпровська панорама, активно підтримали політсилу в правобережних районах Дніпра – Центральному, Шевченківському та Новокодакському. Свої голоси за партію віддали й ті, хто проживає на лівому березі, в Амур-Нижньодніпровському та Індустріальному районах.

Згідно з останніми підрахунками, "Пропозиція" перемогла на виборах до міської ради з результатом в 35,1%. За нею йдуть "Опозиційна платформа – За життя" – 16,9%, "Слуга народу" – 14,3%, "Європейська солідарність" – 9,1%, "Блок Вілкула" Українська перспектива "" – 8,2%.

Зазначимо, що нині оброблено 40% бюлетенів.

Також нагадаємо, що за останніми даними, чинний міський голова Борис Філатов набирає понад 50% голосів, що забезпечує йому перемогу вже в першому турі виборів мера Дніпра.