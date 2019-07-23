"Працюйте, а не пиляйте селфачі!" Філатов пояснив свій заклик про місцеві вибори

Мер Дніпра Борис Філатов пояснив свій заклик до президента України Володимира Зеленського про проведення дострокових місцевих виборів. Він зазначив, що головною метою має стати усунення від влади шахраїв і пристосуванців, які йдуть в неї заради наживи.

Свою позицію міський голова Дніпра виклав на особистій сторінці у Facebook. "Так, дійсно, я вважаю, що вибори мерів і до місцевих рад потрібно провести достроково. Як людина, яка тисячу разів говорила публічно, що влада – це важкий хрест, а не шлях для особистого збагачення, і за крісло своє ніколи не тримався, то я не боюся взагалі ніяких виборів: ні строкових, ні дострокових, ні надстрокових, ні понаднормових. У нас вже є в країні фахівці з дострокових виборів, тому вони можуть придумувати все що завгодно, благо з креативом і фантазією у них все добре", – пише Філатов.

"Чому в країні потрібно перезавантажити систему місцевого самоврядування, в тому числі шляхом виборів? Та тому, що аж надто багато всяких шахраїв залізло у владу, щоб там харчуватися. Міста, поліси, ще з часів Стародавньої Греції – це про боротьбу кланів. В основному, звичайно, за гроші", – пояснив він свою категоричну позицію.

Новини Мер Дніпра Філатов попросив Зеленського ухвалити Кодекс про місцеве самоврядування

Мер Дніпра додав, що, незважаючи на те, що очолюване ним місто стабільно займає котрий рік поспіль перші місця в різних рейтингах прозорості, відкритості та антикорупційності, а недбайливі чиновники регулярно звільняються і змушені відповідати за все в прокуратурі, знаходяться ті, хто все одно продовжує красти.

Борис Філатов "Цензор.НЕТ"

"Особливо депутати. Це вже навіть стало швидше екзистенціальною проблемою нашого народу. Проте, повірте, що перевибори для мене не самоціль. На жаль, але, ніхто знову так і не вловив суть речей. Як завжди, суть речей в нашій країні нікому нецікава. А я ж, хлопці, про Кодекс місцевого самоврядування. Перестаньте грабувати міста перед кожним ухваленням держбюджету. Віддайте громадам екологічний контроль. Саме ми дихаємо всякою поганню, а не чиновники з Києва, які торгують квотами на викиди. Створіть муніципальну поліцію громадського порядку, яка буде пыдпорядковуватися місцевій владі, як у всьому цивілізованому світі", – пише Філатов.

Крім того, він вимагає вирішити проблему нелегального грального бізнесу, що заполонив всі міста України, створити інститут мирових суддів, яких обиратимуть люди, надати містам право адмініструвати власні податки, скоротити кількість депутатів.

"У вас тепер абсолютна влада. І абсолютна відповідальність. За все: війну, бідність, тарифи, несправедливість. Працюйте, а не погрожуйте іншим перевиборами або пиляйте у фейсбуках селфачі. Працюйте. Давайте, арбайтен. І ухваліть Кодекс про місцеве самоврядування. Я буду тепер торочити про це кожен день", – жорстко підсумував Філатов, звертаючись до нової влади України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філатов у відкритому зверненні до президента Володимира Зеленського закликав провести дострокові вибори в органи місцевого самоврядування. На його думку, вони повинні відбутися найближчим часом і продемонструвати рівень довіри населення до чинної місцевої влади.

Мер Дніпра переконаний, що ініціативу проведення дострокових місцевих виборів повинні підтримати й інші лідери на місцях.

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