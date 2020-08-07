Політолог попередив владу про наслідки обшуків у Корбана

Українська влада на чолі з президентом Володимиром Зеленським ризикує повторити долю попередників. Адже обшуки у бізнесмена Геннадія Корбана вкотре підтверджують, що СБУ і прокуратуру використовують для боротьби з критиками влади і політичними опонентами.

Однак зазначені органи повинні займатися винятково захистом національних інтересів і побудовою правової держави, написав на своїй сторінці у Facebook політолог Сергій Гайдай.

"Для всіх, хто раніше брав участь у переслідуванні Корбана, це закінчилося погано. Наздогнала карма. Суддя Чаус. Генерал Шайтанов, стара влада", – написав Гайдай.

Він згадав, як восени 2015 року одразу після виборчої компанії "Укропу" приїхав до Корбана в Дніпро, щоб обговорити плани розвитку партії на майбутнє. Однак замість цього політолог став свідком затримання політика і обшуків за участю 500 озброєних спецназівців і бронетранспортерів навколо його будинку і офісу.

"Все це відбувалося на моїх очах. Я відчував і свою причетність до подій. Я розумів, що це реакція на нашу виборчу компанію, де ми критикували владу. Нещодавно мережею ширився жарт: "Провал чергового українського президента починається тоді, коли він кличе в команду Саакашвілі й намагається посадити Корбана", – зазначив експерт.

Він пояснив, що всі переслідувачі Корбана змушують його побудувати партію, що конкурує з владою.

"Те, що нинішня влада повільно, але впевнено йде до своєї ганьби, зрозуміло. Але я думаю, що для і Геннадія Корбана, і для Бориса Філатова, для всіх, хто сьогодні будує партію "Пропозиція", ця ситуація – серйозний привід задуматися про те, що важливо не просто показати гідний результат цієї осені на виборах в органи місцевого самоврядування. Важливо створити нову політичну силу, здатну серйозно боротися за владу на загальнонаціональному рівні", – вважає Гайдай.

Адже, нагадав він, після місцевих виборів, мають відбутися вибори до Верховної Ради, а потім і президентські. А ніша для електорату, який з кожним днем дедалі більше розчаровується в партії "Слуга народу", поки вільна, зробив висновок політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня Корбан заявив, що правоохоронці провели обшуки в його будинку, а також в офісах компаній, які знаходяться у Дніпрі. За словами підприємця, до нього приїхали співробітники податкової служби та СБУ.