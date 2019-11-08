"Покинутий" міст в Запоріжжі добудують за два-три роки – радник прем'єра Голик

За рік-півтора року в Запоріжжі буде відкрита одна сторона мосту, будівництво якого було призупинено багато років назад. Повністю міст буде добудований за два-три роки. Про це повідомив в Facebook радник прем'єр-міністра України Юрій Голик.

"Міст почали будувати в далекому 2004-му році. Потім кинули, попутно передавши його з балансу міста на баланс Укравтодору. За 15 років цей міст обріс легендами, боргами, кримінальними справами і навіть обзавівся пам'ятником. Цього року було прийнято рішення перестати жувати соплі і міст добудувати ", - розповів Голик.

Юрій Голик

За його словами, було скориговано проєкт і пройдена експертиза. Через два-три тижні будуть оголошені торги в ProZorro, які визначать генерального підрядника.

У бюджеті цього року вже знайдені на цей міст 750 мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше Юрій Голик розповів, як в рекордні терміни вдалося відремонтувати трасу Запоріжжя-Маріуполь. Робота на дорозі велася цілодобово. Всі роботи по асфальту вдалося завершити за 68 днів. Розмітка, знаки, відбійники та інші нюанси були готові рівно через 90 днів.

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