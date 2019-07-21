Пиріжки по 5 копійок: біля виборчої дільниці в Дніпрі "підгодовують" людей

Вибори в Раду в області проходять з порушеннями. Одне з таких зафіксовано в Дніпрі, де з самого ранку біля дільниць для голосування з'явилися білі намети з пиріжками по 5 копійок.
Масштабну роздачу пиріжків практично даром розгорнули на 26-му окрузі
фейсбук Максима Мельника
Поліція проводить перевірку за даним фактом. Про це повідомили в Головному управлінні національної поліції в Дніпропетровській області.
"Матеріали зареєстровані в журнал єдиного обліку. За результатами перевірки буде прийнято законне рішення", – йдеться в повідомленні.
Дніпряни зафіксували незаконну агітацію і виклали в мережу фотографії волонтерів програми "Соціальна реконструкція", які роздавали пиріжки за безцінь. Повідомляється, що поліція припинила правопорушення.
Пиріжки по 5 копійок - небачена щедрість
фейсбук Максима Мельника
Волонтери програми "Соціальна реконструкція" одного з кандидатів в нардепи
фейсбук Максима Мельника
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на Дніпропетровщині між виборцями розіграють смартфони за Селфі на виборчій дільниці.
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