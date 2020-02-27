Під Дніпром виборці накинулися на нардепа- "слугу" Каптєлова. Відео

Для народного депутата від "Слуги народу" Романа Каптєлова зустріч із жителями села Богданівка Дніпропетровської області 26 лютого ледь не закінчилася побиттям.

Своє невдоволення політикою мажоритарника виборці спершу висловлювали словесно, проте незабаром перейшли у відкритий наступ. Покинути приміщення Каптєлову вдалося лише за допомогою поліції, повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Під Дніпром виборці накинулися Каптелова Facebook Романа Каптєлова

"Каптєлов, який без урахування думки людей хоче під себе перекроїти межі ОТГ перед місцевими виборами, годину не міг покинути зустріч з виборцями, а потім, коли люди вирішили просто бити свого "слугу", він викликав поліцію і під захистом правоохоронців покинув збори", – розповів Мосійчук.

Сам Каптєлов вважає, що в його конфлікті винен нинішній глава громади, який навмисно приховує всі нюанси і наслідки недалекоглядної управлінської діяльності.

"Складною ця зустріч виявилася не тому, що за вказівкою глави громади звезли повний зал людей, які в мені бачили, як вони кажуть, причину і винуватця їхніх бід. Найскладніше – донести причини і наслідки того, що станеться, якщо вони не будуть прислухатися до рекомендацій Міністерства. Глава громади боїться говорити правду і боїться відповідальності – від того і ховається за спинами людей. А для себе я ще раз переконався, що для таких глав не люди головне, а їх посада", – поділився Каптєлов.

За інформацією Страна.UA, депутата Романа Каптєлова в Раді пов'язують з групою Ігоря Коломойського. У парламенті він голосував за ліквідацію профспілок. Профспілки ж вважають, що ця ініціатива вигідна олігархам, тому що знижує шанси працівників захистити свої права.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Сєвєродонецьку побилися депутат Лисичанської міськради від "Оппоблока" Іван Полупанов і блогер, помічник "слуги народу" Єлизавети Богуцької В'ячеслав Шевчук. Конфлікт трапився перед будівлею міськради.

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