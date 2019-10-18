Папір must die: в Кабінеті міністрів України почали позбавлятися від паперового документообігу

Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик розповів про те, що топ-менеджери уряду України почали позбавлятися від паперового документообігу в своїй роботі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

У Кабінеті міністрів України почали позбавлятися від паперового документообігу Facebook.com/y.golyk

За його словами, міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет став першим з топ-менеджерів уряду, хто позбувся паперового документообігу.

"Кабінет топ-чиновника своїм прикладом і діями доводить, що папір як елемент документообігу must die. Якщо ви думаєте, що це випадковість, то даремно. Бачив кілька робочих місць Діми (Дубілета – ред.), коли він не був в уряді. Картина була рівно така ж. Чистий стіл. Ніяких паперів. Ноутбук. Діма."

Крім цього, Юрій Голик описав особливість організації робочого простору, яку намагаються прищепити в новому уряді – позбавлення від столів "великих начальників" і перехід до довгих столів для переговорів.

"В даному випадку, у Діми (Дубілета – ред.) в кабінеті є великий стіл "для переговорів" і він працює за ним. Так зручніше. На фото якраз традиційний стіл "великого начальника . Такі столи зазвичай стоять в довгих кабінетах. Щоб поки відвідувач дійшов до столу, то вже перейнявся, куди він прийшов. Сам стіл як би відокремлює чиновника від простих людей. А ось довгий стіл для переговорів в прямому сенсі цього слова зближує людей. І налаштовує на спільну роботу."

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі показали "гори" паперу, яку використовують у Верховній Раді України. Користувачі почали жартувати і згадувати, що ще недавно влада хотіла перевести друковані документи в цифровий формат. Відео зі стосами паперу показав на своїй сторінці в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал