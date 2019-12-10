Скандальну начальницю ДФС на Дніпропетровщині перевели до Києва: опубліковано документ

Заступниця начальника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксана Томчук була звільнена із займаної посади 6 грудня.

Про це, посилаючись на копію наказу ДФС України, повідомило видання "Страна". Уточнюється, що Томчук відсторонили від посади у зв'язку з переведенням на іншу роботу.

У документі написано, що вона переведена в Департамент економічного розвитку та торгівлі Київської обласної держадміністрації. При цьому нова посада чиновниці не названа.

Зазначимо, на своїй сторінці у Facebook ще 10 грудня жінка вказувала, що є в.о. глави ГУ ДФС Дніпропетровської області. У соцмережі своє нове призначення вона не коментувала.

Оксана Томчук facebook.com/oxana.tomchuk

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Сторінка Томчук у Facebook Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

У червні 2019 року жінку відсторонили від посади в.о. начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на час проведення службової перевірки.

У лютому 2019-го Томчук відправила "на х*й" мера Дніпра Бориса Філатова, який заперечував проти перейменування Дніпропетровської області в Січеславську.

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