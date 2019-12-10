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11 грудня • оновлено в 01:44
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Скандальну начальницю ДФС на Дніпропетровщині перевели до Києва: опубліковано документ

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Заступниця начальника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксана Томчук була звільнена із займаної посади 6 грудня.

Про це, посилаючись на копію наказу ДФС України, повідомило видання "Страна". Уточнюється, що Томчук відсторонили від посади у зв'язку з переведенням на іншу роботу.

У документі написано, що вона переведена в Департамент економічного розвитку та торгівлі Київської обласної держадміністрації. При цьому нова посада чиновниці не названа.

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Зазначимо, на своїй сторінці у Facebook ще 10 грудня жінка вказувала, що є в.о. глави ГУ ДФС Дніпропетровської області. У соцмережі своє нове призначення вона не коментувала.

Оксана Томчук

Оксана Томчук

facebook.com/oxana.tomchuk

Скандальну начальницю ДФС на Дніпропетровщині перевели до Києва: опубліковано документ

Страна

Сторінка Томчук у Facebook

Сторінка Томчук у Facebook

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Оксана Томчук
Місце
Україна Дніпро
Теги
Державна фіскальна служба України фотографии
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