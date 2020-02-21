Головна Новини
21 лютого • оновлено в 11:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Політика

Мерія Дніпра подає позов проти пресслужби СБУ: онлайн-трансляція

Читати матеріал російською

Мерія Дніпра, а також міський голова Борис Філатов подадуть позов проти пресслужби СБУ для захисту своєї ділової репутації після системного поширення неправдивої інформації.

У зв'язку з цим влада міста вирішила провести 21 лютого пресконференцію в Інтерфакс-Україна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ній візьмуть участь адвокати юридичної компанії "Баррістерс" Олексій Шевчук, Костянтин Глоба, Андрій Левковець, Інна Тецька і Юлія Бєлова.

Мерія Дніпра подасть позов проти пресслужби СБУ

Мерія Дніпра подасть позов проти пресслужби СБУ

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня у мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. Обсяг виявлених земельних крадіжок дорівнює площі майже 20 футбольних полів. Філатов закликав втрутитися в ситуацію НАБУ, ДБР і Офіс генпрокурора.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Борис Філатов
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги