Мерія Дніпра, а також міський голова Борис Філатов подадуть позов проти пресслужби СБУ для захисту своєї ділової репутації після системного поширення неправдивої інформації.

У зв'язку з цим влада міста вирішила провести 21 лютого пресконференцію в Інтерфакс-Україна (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ній візьмуть участь адвокати юридичної компанії "Баррістерс" Олексій Шевчук, Костянтин Глоба, Андрій Левковець, Інна Тецька і Юлія Бєлова.

Мерія Дніпра подасть позов проти пресслужби СБУ Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в кінці січня у мерії Дніпра викрили масштабну махінацію з продажу землі за фальшивими документами. Обсяг виявлених земельних крадіжок дорівнює площі майже 20 футбольних полів. Філатов закликав втрутитися в ситуацію НАБУ, ДБР і Офіс генпрокурора.

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