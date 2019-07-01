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Вибори до Верховної Ради України 2019

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Мер Дніпра не підтримає жодного з кандидатів у депутати на виборах

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Міський голова Дніпра Борис Філатов не підтримує жодного з кандидатів у депутати на парламентських виборах.

Він зазначив, що в той же час готовий співпрацювати з усіма парламентаріями. Про це мер міста заявив у своєму відеозверненні на YouTube-каналі.

Філатов підкреслив, що в Дніпрі буде рівний доступ і чесні конкурентні умови для всіх кандидатів на місце у Верховній Раді: "Коли політики намагаються нав'язати свою думку людям, вони забувають, що народ набагато мудріший і не вимагає рад або підказок. Кого вибирати - вирішувати тільки вам. У різних партійних списках і в мажоритарних округах до парламенту йде чимало гідних людей. Я не підтримую нікого з претендентів, але готовий працювати з усіма, кому дніпряни дадуть квоту довіри. Ті, хто отримає мандат, повинні відстоювати захоплення міста людей. Інакше звинувачувати доведеться лише самих себе. Якщо замість питань городян депутати в раді будуть піклуватися про свій гаманець, я першим розповім усім про це ", – сказав Філатов.

Мер Дніпра не підтримає жодного з кандидатів у депутати на виборах

Серед важливих для міста питань, на які варто буде звернути увагу, зокрема новообраному парламентарію, мер Дніпра назвав аеропорт, метрополітен, об'їзну дорогу і колектор на лівому березі.

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"Скільки разів ми бачили, як отримували мандат і відразу ж забували про місто. Кожному слід оцінювати за справами. Подумайте, хто дійсно буде "вибивати" від уряду гроші для міста, а хто буде класти їх собі в кишеню", – додав голова міста.

Крім цього, Філатов нагадав, що понад місяць тому він перший серед українських політиків відмовився від участі в дострокових парламентських виборах. За словами мера, він уже мав досвід роботи народним депутатом, тому нині будь-яка форма участі в діяльності Верховної Ради – поза його інтересів. Голова міста зосереджений на роботі саме в Дніпрі.

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Учасникам парламентських виборів міський голова побажав успіхів і чесної боротьби. Він так само закликав городян бути уважними під час передвиборної агітації: "Якщо хтось буде прикриватися моїм ім'ям - не вірте. У мене немає пріоритету ні для кого", – додав Філатов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Дніпра Борис Філатов розкрив головний секрет схуднення.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Борис Філатов
Місце
УкраїнаДніпро
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
А шо случилось? До этого знатно облизывал Потроха,а сейчас шо?
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