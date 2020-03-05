Координатор "Великого будівництва" Голик показав, як реалізується програма в Житомирі

Координатор Національної програми "Велике будівництво" Юрій Голик показав, як реалізується програма в Житомирі.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував відео того, як проходить реконструкція дитячого садка №32 в цьому місті.

За словами Голика, "Велике будівництво", яке офіційно розпочалася 1 березня, дасть потужний стимул розвитку економіки України.

"Будівельна галузь – галузь, в якій зайнята величезна кількість людей. Ми порахували, що проект "Велике будівництво" створює близько 150 000 робочих місць", – заявив Голик.

Всього, за планами уряду, протягом 2020 року в рамках "Великого будівництва" має бути побудовано і відремонтовано 4 000 км доріг національного та міжнародного значення 2 500 км доріг обласного та сільського значення, 100 шкіл, 100 дитячих садків, 100 стадіонів і 212 приймальних відділень невідкладної медичної допомоги.

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