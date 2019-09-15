"Гуляли і танцювали": як мер Дніпра і Зеленський відзначили День міста

У Дніпро, 14 вересня, на День міста приїхав президент України Володимир Зеленський.

В рамках робочої поїздки, гарант разом з мером Борисом Філатовим відзначили міське свято. Про це повідомив сам голова Дніпра на сторінці в Facebook.

Борис Філатов і Володимир Зеленський Цензор

"Фууууухх, ну і деньок вчора видався. На тролейбусі каталися, під міст лазили, тяжкості піднімали, в парку гуляли, ввечері танцювали. Відгуляли добре. Сподіваюся, що всі земляки залишилися задоволені", – написав Філатов.

Він зазначив, що президент провів День міста серед простих людей:

"І, так, це перший День Міста, на який особисто приїхав Президент і провів його не на нудній сцені, а серед простих людей. Чекаємо знову в гості", – додав мер міста.

Крім цього, Філатов і Зеленський встигли випити пива на Фестивальному причалі:

"Ну і останнє. Шановні колеги-журналісти, дуже важко пити пиво, коли тобі в стакан сунуть об'єктив. Дайте іноді відпочити і великим начальникам теж...", – сказав міський голова.

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Борис Філатов і Володимир Зеленський Facebook Бориса Філатова

Борис Філатов і Володимир Зеленський Facebook Бориса Філатова

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