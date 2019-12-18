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18 грудня • оновлено в 11:55
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Максим П'яточкін

Гроші на дороги є, але вони не будуються, - радник прем'єра Юрій Голик

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Через неякісний менеджмент окремих облдержадміністрацій Україна лише у 2019 році недоотримала готових об'єктів інфраструктури мінімум на 7,5 млрд гривень.

Такі дані наводить радник прем'єр-міністра Юрій Голик у Фейсбуці.

Сума 7,5 млрд гривень, за даними Голика, складається з грошей, які були перераховані до обласних бюджетів, але не були використані, тільки за двома програмами - Дорожнього Фонду та Державного Фонду регіонального розвитку (ДФРР).

Юрій Голик

Юрій Голик

"7,5 млрд гривень не потрапило через систему ProZorro приватним компаніям. Це нестворені робочі місця. Чи невиплачені до місцевих бюджетів податки. І неповернуті з тієї ж Польщі будівельники. Чи непобудовані школи. Чи невідкриті дитячі садки. Чи невідремонтовані дороги", - нарікає Голик.

Причому, ці дані відображають ситуацію лише на кінець листопада, а до кінця року сума зросте ще більше.

Лідерами по використанню грошей, наприклад, Дорожнього Фонду є Хмельницька, Сумська, Луганська, Харківська та Дніпропетровська області, де дорожні гроші були витрачені на 95% і більше.

Гроші на дороги є, але вони не будуються, - радник прем'єра Юрій Голик

Гірше за інших грошима Дорожнього Фонду розпоряджалися адміністрації Чернівецької, Івано-Франківської, Житомирської та Донецької областей. У цих регіонах залишилися невикористаними більше половини отриманих з бюджету коштів на ремонт доріг.

Втім, показник використання грошей не обов'язково свідчить про якість виконаних робіт.

"Це тільки частина проблеми. Друга її частина - як, куди і на що були використані витрачені гроші", - пише Голик.

На думку радника прем'єра, варто звертати увагу на такі статті витрат, як капітальне будівництво та поточний ремонт.

Капітальний ремонт наочно демонструє презентація Кабміну:

Гроші на дороги є, але вони не будуються, - радник прем'єра Юрій Голик

А так званий "поточний" ремонт - це знайомий всім ямковий ремонт, який приносить лише тимчасове полегшення автомобілістам і самим дорогам.

Щоб поточний ремонт не повторювався з року на рік, уряд наполягає на завчасному плануванні об'єктів, які підлягають капітальній реконструкції або будівництву з нуля.

Гроші на дороги є, але вони не будуються, - радник прем'єра Юрій Голик

Нещодавно Юрій Голик повідомляв, що якість виконаних дорожніх робіт в Україні тепер будуть перевіряти незалежні іноземні компанії. Зокрема, австрійська компанія iC Consulenten перевірить якість виконаних робіт на трасі Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

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Автор
Максим П'яточкін
Особа
Юрій Голик
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