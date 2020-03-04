Договір на добудову запорізьких мостів підписаний, - координатор "Великого Будівництва" Юрій Голик

Компанія ONUR (Туреччина), яка 21 лютого виграла тендер на добудову мостів через Дніпро у Запоріжжі, сьогодні підписала контракт з Укравтодором. Компанія зобов'язується до 3 березня 2024 року добудувати мости через два рукави Дніпра.

Про підписання контракту на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник прем'єр-міністра Юрій Голик, який є координатором національної інфраструктурної програми "Велике Будівництво".

"Сьогодні підписано договір з переможцем тендеру на добудову Запорізьких мостів. Далі - початок робіт", – пише Голик.

Будівництво мостів у Запоріжжі почалося ще 2004 року, проте не було завершено, і роботи на об'єкті були зупинені.

"Запорізький міст має значення для всієї країни, це складний інженерний об’єкт, в історії сучасної України аналогів цьому будівництву немає", - сказав голова Укравтодору Олександр Кубраков після підписання контракту.

Як повідомляється на сайті Кабміну, "Відповідно до проекту будівництва — це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка зв’язує правобережну частину міста Запоріжжя з центральною лівобережною частиною і основною північною промисловою зоною через обидва рукави річки Дніпро та острів Хортиця. Магістраль складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, в тому числі два 2 позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху".

Згідно з контрактом, турецька компанія Onur Taahhut виконає добудову мостів за 11,9 млрд гривень.

Масштаб майбутніх робіт Голик показує у себе в Facebook: "Запоріжжя. Мости. Як вони виглядають зараз. І як вони будуть виглядати після закінчення їх добудови".

Для довідки: Компанія Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi була заснована у 1991 році. Компанія успішно реалізувала важливі проекти в Хорватії, Україні, Тунісі, Молдові, Омані, Екваторіальної Гвінеї та Туркменістані. Має багатий досвід виконання будівельно-монтажних робіт на об’єктах інфраструктури по всій Україні.

Нагадаємо, компанія Onur стала переможцем тендеру, що відбувся 21 лютого, запропонувавши ціну на 422 млн гривень менше встановленої до початку торгів.

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